Manchester City va con todo por Enzo Maresca

Oscar Sandoval

Manchester City tiene decidido desde hace meses que Enzo Maresca sea el sucesor de Pep Guardiola quien puso fin a una etapa de 10 temporadas al frente del equipo. Sin embargo, el nombramiento del italiano sigue pendiente debido a que mantiene un vínculo contractual con Chelsea, que exige una compensación económica para liberarlo.

Maresca dirigió a Chelsea entre 2024 y 2026 y dejó huella con el título del Mundial de Clubes. Su proyecto terminó el 1 de enero por diferencias con parte del vestuario y malos resultados, pero continúa ligado a la institución, ya que en su momento firmó un contrato hasta 2029.

Sky Sports Inglaterra informa que Manchester City y Chelsea alcanzaron un acuerdo cercano a los 20 millones de euros. Esa será la cantidad que los 'Cityzens' desembolsarán para liberar a Enzo Maresca y convertirlo en el sucesor de Guardiola a partir de la próxima temporada.

Chelsea considera que los contactos del City con Maresca comenzaron cuando el italiano aún dirigía a los 'Blues'. En un principio, evitó negociar, pero terminó aceptando la salida del técnico a cambio de una compensación económica.