Manchester City toma ventaja por Ayyoub Bouaddi

Oscar Sandoval

Rodri está en la órbita de Real Madrid y le resta un año de contrato con Manchester City. Ante la posibilidad de perder al mediocampista español, el conjunto inglés habría comenzado a moverse por Ayyoub Bouaddi, con quien tendría un acuerdo verbal a falta de negociar el traspaso con Lille.

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La posible salida del internacional español dejaría un vacío difícil de cubrir en el mediocampo. Rodri aporta equilibrio tanto al City como a la Selección Española, y su elección como MVP del Mundial 2026 refleja la importancia que puede tener en el equipo de Enzo Maresca.

De acuerdo con el periodista Florian Plettenberg, la directiva de los 'Cityzens' siguió de cerca las actuaciones de Bouaddi durante la Copa del Mundo y considera al mediocampista marroquí como el principal candidato para renovar esa zona del campo.

El periodista alemán asegura que existe "un acuerdo verbal" entre Manchester City y el futbolista de 18 años. Solo restaría alcanzar un entendimiento con Lille por el traspaso, una operación que podría rondar los 100 millones de euros.