Redacción FOX Deportes
Liverpool y Chelsea, el duelo más atractivo de la Carabao Cup
Los octavos de final tendrán eliminatorias vibrantes
El sorteo de los octavos de final de la Copa de la Liga deparó un enfrentamiento entre Liverpool y Chelsea, mientras que Arsenal tuvo fortuna y se medirá al Fleetwood, de la cuarta división.
Además, Fulham de Álvaro Arbeloa chocará contra Crystal Palace, mientras que Everton jugará contra Newcastle. El Sunderland, frente a Brentford, Bradford City, contra Peterborough y Bournemouth, contra Aston Villa.
El ganador del último partido que queda por disputarse, el Manchester City-Norwich City, chocará contra Brighton & Hove Albion, verdugo de Manchester United.
Los partidos se disputarán en la semana del 26 de octubre.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT