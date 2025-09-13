Liverpool sigue a pura victoria en la Premier League

Oscar Sandoval

Liverpool sufrió y cuando parecía perder el paso perfecto se encontró con un penal que Mohamed Salah no desperdició para dejar hundido a Burnley que tenía un punto en la bolsa sobre los 90 minutos, pero una desconcentración de Hannibal echó a perder el trabajo de los locales.

El esfuerzo de todo un equipo se vino abajo en un segundo, los ‘Clarets’ llegaron hasta el final con un punto en la mano luego de mantener en blanco a los visitantes que se cansaron de insistir, sin embargo, se quedaron con la miel en los labios y perdieron por segunda vez en la campaña.

Los ‘Reds’ que superaron en todo a Burnley y de manera clara, no estuvieron finos en el área rival y se fueron frustrando con cada oportunidad perdida.

Los locales enfrentaron la recta final con 10 hombres tras la expulsión de Lesley Ugochukwu al 84, las modificaciones tampoco cambiaron el trámite del partido y cuando se jugaba el tiempo añadido con la igualdad, llegó la jugada que lo hizo.

Jeremie Frimpong intentó meter un centro más al área a la desesperada, pero Hannibal cruzó el brazo y contactó el balón, el árbitro no dudo y sancionó una pena máxima que cobró Mohamed Salah para darle la cuarta victoria de la temporada a Liverpool.