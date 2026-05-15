Liverpool se hunde en Villa Park y suma su derrota 12 del año

Redacción FOX Deportes

El Liverpool volvió a tropezar en el momento menos oportuno y cayó 4-2 ante el Aston Villa, Ollie Watkins, Morgan Rogers y Emiliano Buendía encabezaron la exhibición ofensiva de los locales, mientras Cody Gakpo y Mohamed Salah descontaron por los 'Reds'. El conjunto de Birmingham aprovechó cada error defensivo visitante y dio un golpe clave en la lucha por los puestos europeos.

El Aston Villa mostró intensidad desde el arranque y encontró espacios constantes frente a una zaga visitante llena de dudas. Rogers volvió a ser determinante en ataque y Watkins castigó cada desconcentración del Liverpool, que nunca logró controlar el ritmo del encuentro. Buendía también apareció en el marcador para completar una noche redonda para los dirigidos por Unai Emery.

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Liverpool intentó reaccionar con las anotaciones de Gakpo y Salah, pero la respuesta nunca alcanzó para cambiar el rumbo del partido. Los Reds sumaron así su derrota número 12 de la temporada, una cifra inesperada para un club acostumbrado a pelear en la parte alta de Inglaterra. La caída complicó todavía más el panorama del equipo en la carrera por asegurar su lugar en la próxima Champions League.

Del otro lado, Aston Villa firmó una victoria que puede definir buena parte de su campaña. Además de colocarse en posición de clasificación a la Champions League, el equipo de Emery llegará con enorme confianza a la final de la Europa League. Villa Park celebró una noche que confirmó el gran momento del club, mientras Liverpool salió golpeado y obligado a jugarse todo en la última jornada.