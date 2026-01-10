Liverpool pierde a Conor Bradley lo que resta de temporada

Redacción FOX Deportes

Liverpool tendrá que afrontar lo que resta de temporada sin Conor Bradley quien sufrió una grave lesión de rodilla el pasado jueves en el empate contra Arsenal por Premier League.

Liverpool FC can confirm Conor Bradley has sustained a significant knee injury. — Liverpool FC (@LFC) January 11, 2026

El defensa norirlandés se lesionó en los minutos finales ante los 'Gunners' y fue protagonista de una de las escenas más feas de los últimos tiempos en la Premier League, cuando tras dañarse la rodilla, Gabriel Martinelli le dio un pelotazo y trató de empujarle fuera del campo porque entendía que estaba perdiendo tiempo.

Bradley, que se había perfilado como el sustituto natural de Trent Alexander-Arnold tras su salida al Real Madrid, abandonó el Emirates Stadium con una importante protección en su rodilla y Liverpool confirmó este domingo la gravedad de la lesión que afecta el ligamento y el hueso.

Sin Bradley, a Arne Slot le quedan dos opciones para el lateral derecho en la plantilla, Jeremie Frimpong, más ofensivo y que ha sufrido problemas físicos toda la temporada, y Dominik Szoboszlai, que ha jugado varios encuentros esta temporada en esa posición.