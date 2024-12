Liverpool despide el año con una 'manita' sobre el West Ham

El Liverpool de la Premier League cerró el 2024 con una goleada descomunal en calidad de visitante ante el West Ham United.

Con cinco anotadores diferentes, la escuadra visitante se llevó los tres puntos para asegurar la permanencia en el liderato de la Premier League donde supera, por ocho unidades, al Notthingham Forest, su más cercano perseguidor.

Cerrojazo de año, goleada de ensueño para el Liverpool

La historia de la goleada comenzó con el pie derecho para los Reds con la anotación de Luis Díaz, el jugador mejor valuado del equipo.

Una vez que cayó la primera anotación, el Liverpool necesitó de 15 minutos para poner contra la lona a los locales con las marcaciones de Cody Gakpo y Mohamed Salah.

El West Ham United no tuvo oportunidad alguna de competir sobre el terreno de juego. El Liverpool fue una auténtica aplanadora que en ningún momento prestó la pelota.

En la segunda mitad se concretó la goleada con la participación activa y descomunal de Mohamed Salah, quien todavía no tiene segura su continuidad con el Liverpool.

Trent Alexander-Arnold al minuto 55 y Diego Jota, treinta minutos después, pusieron cifras definitivas para el líder del futbol inglés.

Además de Salah, también está viva la duda de la continuidad de Alexander-Arnold, quien es fuertemente pretendido por el Real Madrid, equipo que lo arroparía a partir de este enero.

La jornada 19 de la Premier League cerrará con los duelos entre Ipswich vs. Chelsea, Aston Villa vs. Brighton, Manchester United vs. Newcastle y Brentford vs. Arsenal.