Liverpool arrolló al Tottenham y es más líder que nunca

Liverpool dio un golpe de autoridad tras derrotar 6-3 al Tottenham en la Jornada 17 de la Premier League.

Los ‘Reds’ sofocaron a los ‘Spurs’ desde el inicio del partido, con presión alta y posesión del esférico, dejando en evidencia las carencias defensivas del rival.

El primer aviso, de Mohamed Salah, se estrelló en el travesaño al minuto 18. Al 23’, Luis Díaz remató un centro de Trent Alexander-Arnold para abrir el marcador.

Era apenas el inicio de la debacle, pues al 36’ Alexis Mac Allister cabeceó dentro del área para ampliar la ventaja.

Tottenham acortó distancias al 41’ luego de que James Maddison aprovechara un error de Mac Allister en la salida.

Sin embargo, el gusto les duró poco porque los ‘Reds’ volvieron a tomar el control del duelo al 45+1’por conducto de Dominik Szoboszlai, quien aprovecho que Salah jaló a la marca para quedarse solo frente al portero y poner el 1-3.

En el complemento el Liverpool mantuvo la intensidad y volvió a marcar al 54’, esta vez gracias a un robo de balón de Andrew Robertson y a una serie de rebotes que le favorecieron a Salah.

El egipcio consiguió el quinto de la noche gracias a una jugada magistral de Szoboszlai, que dejó a Salah completamente solo dentro del área para tocar el esférico y ponerlo al fondo de las redes.

Tottenham tuvo un respiro al 72’ gracias a Dejan Kulusevski, quien les ganó la espalda a los centrales y remató a placer para el 2-5.

Todavía al 83’ los ‘Spurs’ soñaban con la remontada pues Dominic Solanke le ganó la partida por aire a Virgil Van Dijk y se anotó el tercero para los locales.

Sin embargo, el Liverpool enfrió los ánimos con un disparo de derecha de Díaz que concretó la goleada 3-6.