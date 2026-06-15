Liverpool confirmó su primer fichaje y es Víctor Muñoz

Oscar Sandoval

Andoni Iraola puso manos a la obra y comenzó a operar como técnico de Liverpool que hizo oficial la llegada de Víctor Muñoz. El conjunto inglés abonaría la cláusula de rescisión de 40 millones de euros que se repartirán entre Real Madrid y Osasuna.

We have agreed a deal to sign Victor Munoz from Osasuna, subject to a successful work permit application and international clearance 😄 — Liverpool FC (@LFC) June 18, 2026

Víctor Muñoz salió el verano pasado con rumbo a Osasuna a cambio de cinco millones de euros en busca de continuar su crecimiento después de debutar en el equipo blanco y la operación terminó siendo benéfica para todos, un año después.

Liverpool anunció que tiene “un acuerdo para fichar al delantero español Víctor Muñoz” quien en este momento disputa la Copa del Mundo con su selección y detalló que el atacante realizó los exámenes médicos en Estados Unidos para después firmar un contrato de larga duración.

Fabrizio Romano asegura que Liverpool pagará la cláusula de rescisión y de esa cantidad, 50% corresponde al Madrid que en el contrato con Osasuna aseguró ese porcentaje por una futura venta.