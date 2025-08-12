Liam Delap contra la ‘Maldición’ del ‘9’ en Chelsea

Oscar Sandoval

Chelsea ha remodelado su frente ofensivo para la próxima temporada, en el Mundial de Clubes presumió a sus nuevos fichajes y no tardaron en estrenarse con la camiseta de los ‘Blues’. El reto principal será para Liam Delap quien portará un dorsal con una historia llena de fracasos. Chelsea se dio gusto con Milan en Stamford Bridge

Fernando Torres, Radamel Falcao, Álvaro Morata, Gonzalo Higuaín, Romelu Lukaku y Pierre-Emerick Aubameyang son reconocidos delanteros del futbol mundial que llegaron a los ‘Blues’ para cumplir con el papel de goleador, pero el ‘9’ evitó que pudieran lucir en Stamford Bridge.

Los números de estos atacantes fueron atípicos con el conjunto londinense. ‘El Niño’ anotó 20 tantos en 110 partidos de Premier League; ‘El Tigre’ marcó un gol en 10 encuentros; Morata hizo 16 dianas en 47 duelos; Higuaín cinco en 14 compromisos y Lukaku festejó en ocho ocasiones. La particularidad es que todos llevaban el ‘9’ a la espalda.

Delap se estrenó con Chelsea en el Mundial de Clubes y al menos igualó las estadísticas de Falcao, pero el verdadero reto para el delantero de 22 años comenzará el próximo domingo cuando el conjunto londinense reciba a Crystal Palace en el inicio de la liga inglesa y comience a lucir el '9' oficialmente.