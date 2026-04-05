Leicester City pierde la apelación y se le restarán 6 puntos

EFE

El Leicester City ha perdido la apelación contra la sanción de seis puntos que recibió por parte de la Premier League por una serie de irregularidades financieras cometidas en la temporada 2023/24.

El club inglés tuvo pérdidas de 200 millones de libras (240 millones de euros) durante el periodo de tres años que acabó en 2024, cuando sólo están permitidas pérdidas de 83 millones de libras a tres años, ampliable con ciertas deducciones, pero aún aplicando estas el incumplimiento de la norma superó los 20 millones de libras.

Por lo tanto, una comisión independiente, tras la denuncia de la Premier, determinó en febrero una sanción de seis puntos para los 'Foxes', decisión que apelarían poco después y que ha sido desestimada por otro tribunal independiente.

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Además, dentro de la misma sanción el Leicester fue acusado de no cooperar con la investigación y de no publicar sus cuentas a tiempo.

Campeón de la Premier League en 2016, mucho ha cambiado la historia para este Leicester, que ahora pelea por no bajar a la tercera categoría del futbol inglés. Confirmada la sanción, el conjunto de Leicester es tercero por la cola con 41 puntos con siete jornadas por disputarse. La salvación queda a un punto, pero el Portsmouth tiene un partido por jugar.

De los últimos 15 partidos que ha jugado, el Leicester sólo ha ganado uno.