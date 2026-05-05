La Premier League podría ser el próximo destino de Marcelino

Redacción FOX Deportes

Crystal Palace de la Premier League tocó la puerta de Marcelino García Toral para ofrecerle el puesto de entrenador de cara a la próxima temporada.

Los 'Eagles' terminarán este verano su relación contractual con Oliver Glasner, que decidió no renovar y comunicó su marcha a final de esta temporada. Esto ha obligado al club londinense a pensar en su sustituto y este ha realizado un primer sondeo con Marcelino, según pudo saber EFE.

Marcelino posee una vasta experiencia en los banquillos de España, donde ha dirigido, entre otros, a Sevilla, Valencia, Villarreal en dos ocasiones y Athletic Club. Esta semana anunció su marcha del 'Submarino Amarillo' tras casi tres años en los que ha conseguido clasificar dos temporadas consecutivas a la Champions League.

Además de Marcelino, el Palace ha estado relacionado desde la anunciada marcha de Glasner con otros dos técnicos españoles, José Bordalás, que puede estar viviendo sus últimas semanas en el Getafe, y Andoni Iraola, que abandonará el Bournemouth a final de curso.