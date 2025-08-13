La Premier League no es como La Liga y no se 'rentará' a Estados Unidos

EFE

El presidente ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, negó que la competición esté planeando jugar partidos fuera del Reino Unido y que su estrategia de expandir la liga se ha conseguido por otros métodos.

El presidente de la competición habló este miércoles en Londres sobre la posibilidad de que la liga juegue algún encuentro en el extranjero, después de que el Villarreal-Barcelona de la Liga española vaya a jugarse en Miami (Estados Unidos).

"Creo que el partido ese de la Liga del que se ha hablado... Aún queda un largo camino por delante para que eso pase", dijo Masters en el evento de presentación de la Premier League.

La Premier League mantuvo conversaciones en 2008 para jugar una jornada extra, la número 39, fuera de sus fronteras, pero la iniciativa fue desechada por las protestas de los aficionados y la mala recepción por parte de la FIFA.

"Nuestra visión no ha cambiado sobre los partidos en el extranjero. Lo pensamos con el partido número 39, pero tuvo mucha controversia. Nuestro objetivo en aquel momento era hacer crecer la Premier League en el mundo y hemos sido capaces de hacerlo con otros métodos", añadió Masters.