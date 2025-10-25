La 'asistencia' sin querer de Raúl Jiménez no fue suficiente para el Fulham

Enrique Gómez

Aunque falló una jugada clara y puso un balón en el poste, Raúl Jiménez jugó el partido completo.

Pero, para desgracia del Fulham, selló su cuarta derrota consecutiva en la Premier League al caer 2-1 contra el Newcastle. Situación delicada para el conjunto londinense, pues se acerca a zona de descenso.

El único gol del equipo visitante fue una ‘asistencia’ involuntaria del delantero mexicano, pues al momento de cerrar la pinza a segundo poste, el balón pegó el marco y rebotó para que Sasa Lukic empatara parcialmente el juego (56’), sin embargo, en el último minuto, las ‘Urracas’ encontraron el gol de la victoria con Bruno Guimaraes (90’) para mantenerse en la media tabla de la liga de Inglaterra.

Saša's first of the season. 🇷🇸 pic.twitter.com/gISpTykC3U — Fulham Football Club (@FulhamFC) October 25, 2025

Fulham tiene ocho puntos después de nueve partidos y ese terrible aprovechamiento lo tiene en el 16° lugar del torneo, es decir, apenas dos escalones por encima de la plataforma hacia el descenso.

Por segundo partido consecutivo (y en la temporada), Jiménez jugó todos los minutos y aunque se mandó una tijera en el área que llevó dirección a portería y generó la jugada del único gol de su equipo, su partido no fue del todo bueno, pues falló una buena oportunidad cuando tuvo la posición y la línea de tiro desde el manchón penal, cuando el partido estaba 0-0 en el St. James' Park.

El delantero de 34 años, buscó, peleó e inventó, pero su único gol en esta Premier sigue siendo aquel que le marcó al Aston Villa en septiembre.