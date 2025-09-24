Justin Kluivert tiene un premio Guinness por un récord con Bournemouth

Redacción FOX Deportes

Justin Kluivert se convirtió a los 22 años en uno de los futbolistas que ha jugado en las cinco mejores ligas de Europa y el tercero tras Florin Raducioiu y Stevan Jovetic en anotar en cada una de ellas. La temporada pasada impuso un récord en la Premier League y recibió un Premio Guinness por ello.

Kluivert trae el futbol en la sangre luego de ser hijo de un delantero histórico como lo fue Patrick Kluivert, el extremo activó su ADN desde niño, debutó como profesional con Ajax y el destino lo llevó por Italia, Alemania, Francia, España e Inglaterra en donde dejará huella.

La temporada pasada, el neerlandés se convirtió en la figura de Bournemouth en la victoria 4-3 sobre Wolverhampton marcó tres goles, con la particularidad de hacerlo desde los 11 pasos con tres cobros de penal y se convirtió en el primer futbolista en lograr la gesta en la Premier League.

Kluivert recibió el reconocimiento por parte de los Premios Guinness en el duelo entre los ‘Cherries’ y Newcastle y se sumó a una lista de futbolistas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski y Kylian Mbappé quienes son parte del libro mundial de los récords.