Kylian Mbappé, líder de goleo en solitario en La Liga

EFE

El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, continúa como líder en solitario de la clasificación de goleadores de LaLiga española tras conseguir su quinto tanto ante el Espanyol.



De esta forma mantiene su ventaja de una diana, ahora sobre el kosovar Vedat Muriqi, atacante del Mallorca, que firmó el empate de su equipo ante el Atlético de Madrid, y Ferran Torres, que encaminó con un doblete el triunfo del Barcelona frente al Getafe.

Borja Iglesias (Celta), el camerunés Karl Etta Eyong e Iván Romero (Levante) engrosaron el grupo de jugadores con tres dianas, en el que ya estaban Raphina (Barcelona), Rafa Mir (Elche), Pere Milla (Espanyol), Adrián Liso (Getafe) y el canadiense Tajon Buchanan (Villarreal).



Clasificación de goleo luego de 5 jornadas



- Con 5 goles: Mbappé (FRA) (1p) (Real Madrid).

- Con 4 goles: Ferran Torres (Barcelona); Muriqi (KOS) (1p) (Mallorca).

- Con 3 goles: Raphinha (BRA) (Barcelona); Borja Iglesias (1p) (Celta); Rafa Mir (Elche); Pere Milla (Espanyol); Liso (Getafe); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Iván Romero (Levante); Buchanan (CAN) (Villarreal)