Julián Quiñones perfectamente podría jugar en Inglaterra y con el Chelsea

Enrique Gómez

Tal vez hoy no haya jugadores mexicanos en la Premier League, pero eso podría cambiar muy pronto.

¿De verdad Julián Quiñones tiene el nivel para jugar en el Chelsea o algún otro club de ese campeonato?

Y es que mientras casi todos los seleccionados de Inglaterra para el Mundial 2026 juegan en su propia liga (para muchos, la mejor de todo el planeta), por ahora no hay certeza de que algún futbolista ‘azteca’ pueda desempeñarse en la isla para la próxima temporada, toda vez que Raúl Jiménez acordó su regreso al Wolverhampton (club que descendió) la campaña, tras la conclusión de su contrato con Fulham.

Pero, tras la buena participación que ha tenido México en el torneo y con el próximo enfrentamiento directo que tendrá el Tri contra la Selección Inglesa en los octavos de final (5 de julio), los equipos de la Premier voltearán a ver a los jugadores mexicanos, de hecho, ya lo han empezado a hacer.

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Y es que tras dos temporadas deslumbrantes en la Saudi Pro-League con el Al-Qadsiah (de hecho, en la segunda fue campeón de goleo por encima de Cristiano Ronaldo) y los tres goles que lleva en este Mundial, Julián Quiñones ha llamado la atención de Chelsea, según varios medios.

Eso lo comprobaremos después, pero y si sí, ¿Quiñones tiene el nivel para jugar con los Blues?

De acuerdo con la plataforma Comparisonator, Julián tiene un índex de 239 jugando como delantero, esos números lo colocarían como uno de los 10 mejores atacantes de la Premier League, es decir, sí qe sería un jugador rentable para complementarse con Joao Pedro, actual ariete del equipo londinense y que con un índex de 302, se colocó como el segundo mejor en su posición en toda la Premier.

Armando González (214) sería el 14° de todo el campeonato inglés, que, de hecho, en un par de ocasiones tuvo equipos interesados en Santiago Giménez antes de que llegara al Milan.

Entonces, de cara al partido entre México e Inglaterra, tal vez el Tri no tenga jugadores militando en la Premier, pero eso podría cambiar próximamente, más si Quiñones y compañía se lucen el domingo.