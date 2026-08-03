Jordan Henderson firmó contrato con Chelsea

Redacción FOX Deportes

Chelsea hizo oficial el fichaje de Jordan Henderson, quien quedó como agente libre después de rescindir la semana pasada su contrato con Brentford.

El internacional inglés, que no disputó un solo minuto en el pasado Mundial, todavía tenía un año de vigencia, pero el club anunció su marcha cuando ya era un secreto a voces que firmaría con los 'Blues'.

It's official. 🤝 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 3, 2026

A sus 36 años, Henderson reforzará al conjunto londinense para aportar experiencia a una plantilla joven. El mediocampista dejó Liverpool en 2023 para marcharse al futbol saudí, donde permaneció solo unos meses antes de incorporarse al Ajax. Su contrato con el conjunto londinense se extenderá hasta 2028.

"Tengo una gran admiración por el entrenador. Esta era una gran oportunidad que no podía rechazar. Estoy también impresionado con la propiedad del Chelsea y con su intención de conseguir éxitos y de ir en la dirección correcta. Para mí, ahora toca darlo todo desde el primer día, tanto dentro como fuera del campo, ayudar al resto de jugadores y al equipo", afirmó Henderson.

El mediocampista se convirtió en el sexto refuerzo del Chelsea dirigido por Xabi Alonso, después de las incorporaciones de Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Valentín Barco, Danny Welbeck y Marco Palestra.