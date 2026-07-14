Johan Manzambi ya es jugador del Aston Villa

Reuters

El Aston Villa fichó al delantero Johan Manzambi, procedente del Freiburg, informó el viernes el club de la Premier League, después de que el internacional suizo causó sensación en el Mundial donde se proclamó máximo goleador de su selección.

Manzambi marcó tres goles y dio dos asistencias, lo que ayudó a Suiza a alcanzar los cuartos de final del Mundial por primera vez desde 1954, antes de perder ante Argentina.

Johan Manzambi, de la banca a la historia de Suiza en los mundiales

Manzambi se incorporó a la cantera del Freiburg en 2023 y ascendió al primer equipo un año después. A partir de entonces, disputó 58 partidos con el club de la Bundesliga, en los que marcó nueve goles.

Desempeñó un papel clave en la trayectoria del club hacia su primera gran final europea, en la que el equipo alemán quedó subcampeón tras caer ante el Villa en la Europa League.

"Manzambi lucirá el dorsal número 44, el mismo que llevaba en el equipo de la Bundesliga cuando se enfrentó al Villa en Estambul", informó el club en un comunicado.

El Aston Villa estrenará la temporada de la Premier League en Brighton el 23 de agosto.