Publicación: viernes 17 de julio de 2026

Reuters

Johan Manzambi ya es jugador del Aston Villa

El atacante suizo que causó sensación en el Mundial llega a la Premier League.

El Aston Villa fichó al delantero Johan Manzambi, procedente del Freiburg, informó el viernes el club de la Premier League, después de que el internacional suizo causó sensación en el Mundial donde se proclamó máximo goleador de su selección.

Manzambi marcó tres goles y dio dos asistencias, lo que ayudó a Suiza a alcanzar los cuartos de final del Mundial por primera vez desde 1954, antes de perder ante Argentina.

Johan Manzambi, de la banca a la historia de Suiza en los mundiales

Johan Manzambi, de la banca a la historia de Suiza en los mundiales
Manzambi salió del banco de suplentes para marcar un doblete ante Bosnia y convertirse en el futbolista suizo más joven en anotar dos goles en un partido de Copa del Mundo
El mediocampista logró la hazaña a los 20 años, 8 meses y 4 días
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Manzambi se incorporó a la cantera del Freiburg en 2023 y ascendió al primer equipo un año después. A partir de entonces, disputó 58 partidos con el club de la Bundesliga, en los que marcó nueve goles.

Desempeñó un papel clave en la trayectoria del club hacia su primera gran final europea, en la que el equipo alemán quedó subcampeón tras caer ante el Villa en la Europa League.

"Manzambi lucirá el dorsal número 44, el mismo que llevaba en el equipo de la Bundesliga cuando se enfrentó al Villa en Estambul", informó el club en un comunicado.

El Aston Villa estrenará la temporada de la Premier League en Brighton el 23 de agosto.

Johan Manzambi y su histórica actuación en el Suiza-Canadá

Johan Manzambi saltó a la cancha como titular en Vancouver tras ganarse la confianza del director técnico Murat Yakin.
El suizo se convirtió en la gran figura del encuentro al liderar la victoria helvética por dos goles a uno sobre Canadá.
Apenas inició el segundo tiempo, el extremo destrabó el marcador con una asistencia precisa para el gol de Rubén Vargas.
El juvenil consolidó su gran tarde al minuto 57, cuando definió con frialdad ante el guardameta rival Maxime Crépeau.
La promesa helvética disputó 85 minutos con un alto despliegue físico antes de salir de cambio bajo los aplausos del público.

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