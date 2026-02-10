James Milner cerca de un récord que parecía imposible en la Premier League

Oscar Sandoval

Mantenerse en activo en la liga más física y competitiva de Europa no es una tarea sencilla, menos hacerlo durante 26 temporadas consecutivas, pero James Milner lo ha logrado y como premio podría terminar siendo el futbolista con más partidos jugados en la historia de la Premier League.

James Milner has now played in the Premier League in 25 calendar years 😮 pic.twitter.com/JBJiZnDMzJ — Premier League (@premierleague) January 3, 2026

Milner comenzó su andar en el futbol inglés con Leeds en la campaña 2002/03 y a partir de entonces no ha parado, pasó por Newcastle, Aston Villa, Manchester City y sus mejores momentos los vivió con Liverpool antes de llegar a Brighton para cerrar su carrera con broche de oro.

El mediocampista dejó atrás el protagonismo y la titularidad, pero sigue teniendo minutos con ‘Las Gaviotas’, ha disputado 14 partidos en este curso y la próxima vez que ponga un pie en el terreno de juego será para entrar en la historia de la Premier League, aunque la consagración llegará después.

Milner igualará los 653 partidos que disputó Gareth Barry en la Premier League entre 1998 y 2018, después tendrá más de 10 jornadas para convertirse en el futbolistas con más partidos en la historia de la liga inglesa, un lugar que se ha ganado gracias a la constancia y profesionalismo.