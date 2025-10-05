Jack Grealish levantó a Everton en la Premier League

Redacción FOX Deportes

Un gol de Jack Grealish en el tiempo de descuento culminó la remontada del Everton y acabó con la invencibilidad del Crystal Palace, el único equipo que permanecía invicto en la Premier League esta temporada.

Los 'Seagulls', que llevaban 19 encuentros seguidos sin perder entre todas las competiciones, empezaron ganando, gracias a un buen tanto del colombiano Daniel Muñoz, pero el Everton remontó en la segunda parte y se llevó el triunfo en los últimos instantes.



Primero Maxence Lacroix cometió un torpe penalti sobre Tim Iroegbunam que transformó Iliman Ndiaye y después el senegalés puso un centro que al tratar de despejarlo Daniel Muñoz, tocó en Grealish y supuso el 2-1 en el marcador y la primera derrota de los de Oliver Glasner, que pagaron el esfuerzo de haber jugado entre semana Conference League, en la que ganaron al Dinamo de Kiev.



Pese a esta derrota, el Palace se mantiene en puestos europeos, con doce puntos de 21 posibles, mientras que el Everton continúa con su fantástica campaña con David Moyes y es séptimo con once puntos, los mismos que Chelsea y Sunderland.