Ipswich y Millwall pelean por un lugar directo en la Premier League

Oscar Sandoval

Coventry City se convirtió en el primer invitado para la temporada 2026/27 de la Premier League, volverá a la primera división como campeón y dejó un boleto a disposición de Ipswich Town y Millwall que pelearán por él en la última jornada.

South coast on Tuesday night. ⏭️ pic.twitter.com/wm3vKzQxFx — Ipswich Town (@IpswichTown) April 26, 2026

Serán tres los equipos que consigan el ascenso a la mejor liga de Europa, uno de ellos Coventry que festejó este domingo el título y aunque nada está decidido, todo indica que los ‘Tractor Boys’ y los ‘Lions’ están destinados a volver a la primera división, pero solo hay lugar directo para uno.

Ipswich tiene los mismos 80 puntos que Millwall, sin embargo, tiene un partido menos y podría llegar a la última jornada con ventaja y dependiendo de sí mismo para convertirse en un equipo de Premier League, ya que cerrará la temporada ante QPR que está por debajo de la media tabla.

Millwall necesita una combinación de resultados para volver al máximo circuito del futbol inglés y si termina en la tercera posición deberá buscar el ascenso por la vía del playoff que en este momento disputaría junto a Middlesbrough, Southampton y Wrexham.