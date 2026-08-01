Inter arruinó el debut de Enzo Maresca con Manchester City

Oscar Sandoval

Manchester City disputó su primer partido de pretemporada y sufrió su primera derrota. El debut de Enzo Maresca dejó sensaciones encontradas para los ‘Cityzens’, que mostraron buenas cosas en el juego, pero terminaron cayendo en la tanda de penales ante Inter.

Leading from the sidelines 🫡🩵 pic.twitter.com/DqEi2lalum — Manchester City (@ManCity) August 1, 2026

La transición tras la salida de Pep Guardiola requerirá tiempo. Aunque Maresca comparte parte de la escuela futbolística del técnico catalán, el estratega italiano deberá imprimir su propio sello, un proceso que no ocurrirá de la noche a la mañana.

Divin Mubama adelantó a los ‘Skyblues’ al minuto 14. Antoine Semenyo desbordó por la banda derecha y envió un centro al área chica que el juvenil convirtió en el 1-0.

Inter reaccionó rápidamente y encontró el empate tras una jugada colectiva que nació desde la defensa y culminó con un disparo de Benjamin Pavard.

Como era de esperarse, tanto Maresca como Cristian Chivu movieron el banquillo en la segunda mitad. Los cambios beneficiaron al Manchester City, que explotó las bandas para generar peligro y someter al conjunto ‘Nerazzurro' que resistió hasta llevar el partido a los penales.

El partido se definió a través de los penales y la suerte abandonó a los ingleses que fallaron los tres primeros disparos y a pesar de que Gianlugi Donnaruma puso de su parte atajando un penal, los interistas se llevaron la victoria por marcador de 3-1 desde los 11 pasos.