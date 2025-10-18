Gran paso de Chelsea rumbo a puestos europeos

Redacción FOX Deportes

Chelsea venció 3-0 al Nottingham Forest en el City Ground, en un duelo que marcó el cierre de ciclo para Ange Postecoglou al frente del conjunto local. Desde el inicio, los blues mostraron mayor solidez y control del juego, mientras Forest buscaba recomponer su imagen tras una racha negativa. El ambiente fue intenso, pero la diferencia de jerarquía se hizo notar desde los primeros minutos.

El primer tiempo transcurrió parejo, con ocasiones para ambos lados pero sin goles. Chelsea, con varias bajas, logró mantener el orden táctico y limitar las llegadas del rival. Forest apostó por la presión alta, aunque le faltó precisión en los metros finales. La igualdad sin goles al descanso dejaba la sensación de que el visitante tenía más margen de crecimiento.

A goal on his 200th appearance.



Reece James is pure Chelsea. 💙 pic.twitter.com/jxrRN89HC8 — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 18, 2025

En la segunda mitad, los dirigidos por Enzo Maresca aceleraron el ritmo y rompieron el empate. Josh Acheampong abrió el marcador con un cabezazo, Pedro Neto amplió con un tiro libre bien colocado y Reece James selló el 3-0 con un potente remate. Chelsea manejó los tiempos y desactivó cualquier intento de reacción del Forest.

Tras el pitazo final, la derrota fue demasiado para la directiva local, que despidió a Postecoglou minutos después del encuentro. El resultado dejó a Nottingham Forest en una situación crítica en la tabla, mientras Chelsea sumó tres puntos valiosos que refuerzan su confianza y lo mantienen en la pelea por los puestos europeos.