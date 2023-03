¿Goles? Pep Guardiola espera más de Erling Haaland

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, quiere que Erling Haaland siga evolucionando y que no sea un futbolista que "solo esté en el área para marcar goles".

En su primera temporada con los 'Cityzens', acumula 28 goles en la Premier League, más que cualquier otro jugador del equipo en una misma temporada en la historia del torneo, además de cinco tantos en la Champions League.

"No quiero que un jugador solo esté en el área para marcar goles. Por supuesto que eso es importante, es lo principal, pero no es lo único que necesitamos de él. Además de eso queremos que, cuando estemos lejos del área y no pueda marcar, esté involucrado en el juego y activo. Esto se puede mejorar. Ya ha mejorado un poco, pero se puede hacer más", dijo Guardiola en rueda de prensa.

En el duelo ante RB Leipzig de la Champions League, Haaland puede superar a Edin Dzeko y Jean-Pierre Papin, quienes ostentan 28 anotaciones en la competencia. Por delante del noruego están Ryan Giggs, David Trezeguet y Roy Makaay (29), y a Samuel Eto'o, Paco Gento, Antoine Griezmann y Wayne Rooney (30)