Fulham consiguió su objetivo y le compró dos futbolistas a Real Madrid

Oscar Sandoval

Real Madrid confirmó los traspasos de Gonzalo García y César Palacios a Fulham. Ambos firmaron contratos de larga duración con el conjunto londinense, donde volverán a encontrarse con Álvaro Arbeloa quien fue su entrenador en el Castilla.

Gonzalo, de 22 años, pone fin a una etapa de toda la vida con el conjunto 'Merengue'. Llegó al club a los 10 años, recorrió todas las categorías inferiores y debutó con el primer equipo en 2023. El delantero era una petición expresa de Arbeloa, al igual que Palacios.

El mediocampista fue anunciado de manera simultánea por ambos clubes; el equipo blanco confirmó su salida, mientras que Fulham oficializó su incorporación con un contrato hasta 2031.

El conjunto inglés también reveló los dorsales de sus nuevos refuerzos. Gonzalo García heredará el número '7', que utilizaba Raúl Jiménez, mientras que César Palacios portará la camiseta '8'.