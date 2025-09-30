Florian Wirtz no desquita el precio de su fichaje por Liverpool

Oscar Sandoval

La derrota de Liverpool a manos de Galatasaray en la Champions League abrió el debate sobre las razones de la caída en Turquía y uno de los principales señalados es Florian Wirtz quien se convirtió en uno de los fichajes más caros en la historia del futbol inglés y que ha tenido un arranque de temporada a la baja.

Next up, we're back in Premier League action 👊 #CHELIV pic.twitter.com/n9fdjqyDGV — Liverpool FC (@LFC) October 1, 2025

La adaptación a la Premier League le está costando críticas a Wirtz, su rendimiento tras nueve partidos en todas las competencias está alejado a los 136 millones de euros que gastaron los ‘Reds’, no encuentra su sitio en el equipo y sus discretas actuaciones lo dejan en el ojo del huracán.

Arne Slot ha intentado incluir al alemán en sus planes y la titularidad en ocho partidos en todas las competencias así lo refleja, en total 689 minutos sobre el terreno de juego y la estadística de una asistencia, en la Community Shield, es baja para lo que se esperaba del mediocampista en Anfield.

Wirtz deberá levantar la cara, revertir las críticas con buenas actuaciones en la cancha y reflejarse en varias figuras que tuvieron problemas al inicio de su aventura en Inglaterra antes de comenzar a brillar.