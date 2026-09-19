Redacción FOX Deportes
Everton sigue al alza en la Premier League
Los ‘Toffees’ mantuvieron el invicto y ocupan el quinto lugar de la tabla
Invicto después de cinco partidos y con un nuevo triunfo antes del parón de selecciones, Everton sigue al alza en la Premier League tras superar 1-0 al Ipswich Town.
El equipo de David Moyes disfruta de un inicio de temporada que pocos esperaban. El gol de Thierno Barry a los 11 minutos, después de una gran asistencia de James Tarkowski, dejó a los ‘Toffees’ en un escenario al que no han estado acostumbrados durante las últimas temporadas, más pendientes de la permanencia que de objetivos mayores.
Everton no tuvo un partido sencillo frente a un recién ascendido que se mantiene a media tabla, pero que sufrió su tercera derrota en cinco jornadas.
El conjunto de Liverpool, que ganó en el estreno ante Crystal Palace y después sumó tres empates consecutivos frente a Bournemouth, Manchester United y Tottenham, hizo valer el gol de Barry para conseguir su segundo triunfo de la campaña.
Los locales afrontaron con mayor tranquilidad el tramo final después de quedarse en superioridad numérica por la expulsión del ghanés Issahaku Fatawu, quien recibió la segunda tarjeta amarilla al minuto 67 e Ipswich Town ya no encontró respuesta.
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