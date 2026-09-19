Redacción FOX Deportes

Invicto después de cinco partidos y con un nuevo triunfo antes del parón de selecciones, Everton sigue al alza en la Premier League tras superar 1-0 al Ipswich Town.

FT. YESSSS!! Another big three points as our unbeaten start to the season continues. UTFT! ✊



[1-0] #EVEIPS pic.twitter.com/EKJA1k1lba — Everton (@Everton) September 19, 2026

El equipo de David Moyes disfruta de un inicio de temporada que pocos esperaban. El gol de Thierno Barry a los 11 minutos, después de una gran asistencia de James Tarkowski, dejó a los ‘Toffees’ en un escenario al que no han estado acostumbrados durante las últimas temporadas, más pendientes de la permanencia que de objetivos mayores.

Everton no tuvo un partido sencillo frente a un recién ascendido que se mantiene a media tabla, pero que sufrió su tercera derrota en cinco jornadas.

Goal number 5️⃣ of the season for Thierno! ? pic.twitter.com/ikno2wA0RF — Everton (@Everton) September 19, 2026

El conjunto de Liverpool, que ganó en el estreno ante Crystal Palace y después sumó tres empates consecutivos frente a Bournemouth, Manchester United y Tottenham, hizo valer el gol de Barry para conseguir su segundo triunfo de la campaña.

Los locales afrontaron con mayor tranquilidad el tramo final después de quedarse en superioridad numérica por la expulsión del ghanés Issahaku Fatawu, quien recibió la segunda tarjeta amarilla al minuto 67 e Ipswich Town ya no encontró respuesta.