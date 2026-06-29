Publicación: lunes 29 de junio de 2026

Redacción FOX Deportes

Enzo Maresca inicia la era post Pep Guardiola en Manchester City

El italiano regresa tras haber sido parte del cuerpo técnico que conquistó el triplete.

Manchester City hizo oficial el nombramiento de Enzo Maresca como su nuevo entrenador, tras la salida de Pep Guardiola al finalizar la temporada pasada.

El técnico italiano firmó un contrato por tres años, por lo que permanecerá vinculado con el club hasta 2029, según informó la institución mediante un comunicado.

Maresca ya conoce de cerca la estructura de los 'Sky Blues'. En 2020 dirigió al equipo Sub-21 del club y, dos años después, se integró al cuerpo técnico de Guardiola, con quien conquistó el histórico triplete.

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En su regreso al Etihad Stadium, el estratega aseguró que Manchester City es "el club ideal para cualquier entrenador" porque "todo lo que hacen es innovador, planificado y tiene un propósito". Además, prometió trabajar para mantener el nivel competitivo que ha caracterizado al equipo.

La nueva etapa de Maresca comenzará con la gira de pretemporada por Asia, programada para arrancar a principios de agosto.

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