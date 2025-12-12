El regreso de Mohamed Salah fue una decisión fácil: Arne Slot

EFE

Arne Slot, técnico del Liverpool, afirmó este sábado que volver a incluir a Mohamed Salah en el equipo fue una "decisión fácil" y no desveló nada de lo que hablaron este viernes y que desembocó en levantar el castigo al jugador egipcio.

Salah, que se quedó fuera de la convocatoria contra el Inter de Milán para el partido de Champions League después de su incendiaria entrevista de la semana pasada, jugó buena parte del partido contra el Brighton & Hove Albion (2-0) y dio una asistencia y pudo cosechar un par de goles.

"Creo que ha sido una amenaza. La primera pelota que tocó, casi le da una asistencia a Mac Allister. Estaba involucrado en todas las jugadas. Ha sido un placer verle así, pero no una sorpresa", dijo Slot.

"Fue una decisión fácil volver a meterle en el equipo. Lo que hablamos se quedará entre nosotros. Le necesitábamos y dio la asistencia del 2-0, lo cual fue muy bueno", indicó.

El egipcio se marchará este lunes a la Copa de África y en las próximas semanas se decidirá su futuro, con la incógnita de si se quedará en el Liverpool o se marchará. Tiene contrato hasta verano de 2027.

"Ahora se va a la Copa de África y eso significa que perdemos a un jugador. Lo sabíamos desde antes de que empezara la temporada. Ojalá podamos recuperar a uno o dos jugadores que vuelvan de lesión", añadió el técnico holandés.