El asistente que golpeó a Andrew Robertson no será sancionado

El cuarto arbitro, Constantine Hatzidakis, fue investigado tras el Liverpool vs Arsenal.

El asistente que golpeó a Andrew Robertson, Constantine Hatzidakis, no será sancionado, después de que la Federación Inglesa (FA, por sus siglas en inglés) y el Colegio de Árbitros de la Premier League (PGMOL, por sus siglas en inglés) no vean motivos para ello.

Hatzidakis golpeó con un codo a Robertson en el descanso del Liverpool vs Arsenal al intentar librarse de un brazo del escocés, que le estaba agarrando.

La FA confirmó en un comunicado que ha revisado todas las imágenes del incidente, desde diferentes ángulos, y que ha decidido no sancionar al asistente, que estaba suspendido hasta que finalizase la investigación.

En un comunicado emitido por el PGMOL, el cuarto asistente aseguró que se ha disculpado con Robertson y que mantuvo una "abierta y positiva" conversación con el jugador escocés.

"No era mi intención golpear a Andy cuando moví mi brazo para retirar el suyo, por lo que me he disculpado", aseguró el asistente.