El Arsenal se lanza por Vinícius Júnior

Héctor Cantú

El goleador del Real Madrid ha reportado con el equipo merengue para iniciar los trabajos de pretemporada, con la posibilidad de cambiar de camiseta a partir de este verano.

El futbolista brasileño se ha convertido en el nuevo objeto del deseo del Arsenal, equipo que le quiere para reforzar su delantera para le temporada 2026-2027.

Incluso, el entrenador del equipo ‘Gunner’, Mikel Arteta, se habría comunicado con Vini para hacerle saber su deseo de que uniera a su proyecto.

La noticia se da justo en un proceso de cambio total en el Real Madrid, equipo que para esta temporada está comandado por Jose Mourinho.

El desacuerdo económico es la principal razón por la que las conversaciones entre el futbolista y el Real Madrid no avanzan. Por ello, no se descarta un cambio de colores en las próximas semanas.

El día que Vinícius Júnior pidió perdón al Santiago Bernabéu

Vinícius Júnior termina contrato con el Real Madrid en el verano de 2027 y hasta ahora, con las diferencias sobre la mesa, no hay opción para renovar y ampliar su contrato, por lo que el Real Madrid considera una buena alternativa el venderlo en este mercado para obtener dinero por la transacción y no quedarse con las manos vacías en el siguiente curso.