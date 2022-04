Edson Álvarez, el sustituto ideal de Paul Pogba

Será muy difícil que Edson Álvarez pueda seguir una temporada más en la Eredivisie dentro del Ajax, que pelea palmo a palmo con el PSV el título de Liga. A falta de cuatro jornadas por disputarse, Edson y sus compañeros se mantienen como líderes de la competición con una diferencia de cuatro puntos sobre su más cercano perseguidor, el PSV.

El defensa mexicano se ha convertido en uno de los pilares de su equipo y dela liga holandesa. Con 2175 minutos sobre el terreno de juego, no hay nadie con el rendimiento de ‘El Machín’. Los promedios de Álvarez Velázquez por partido superan a los de la liga en acciones defensivas (22.18 contra 16.58), acciones defensivas con éxito (17.21 contra 10.79), balones recuperados (8.48 contra 3.98) e intercepciones (7.41 ante 4.49 que se acumulan en la Eredivisie).

Varios equipos han preguntado por el exjugador del América, quien también se plantea la posibilidad de salir a otra liga de mayor envergadura. En los últimos días ha sonado fuerte el rumor de que el Manchester United le dé cabida en sus filas para ocupar el lugar de Paul Pogba.

La razón obedece a que, al menos en esta temporada, el embajador mexicano posee un mejor rendimiento que el campeón del mundo cuando se les compara jugando la misma posición.

Aunque Paul acumula solo 20 partidos jugados en la temporada, 7 menos que el mexicano, sus números por encuentro no son tan consistentes como los del exjugador de la Liga MX, quien le supera en balones recuperados (8.48 contra 3.6), balones recuperados en campo rival (2.32 por 0.93) intercepciones (7.41 por 2-54) y acciones defensivas con éxito (17.21 por 8.26).

Eso sí, a la hora de medir las capacidades ofensivas, el galo supera por mucho al mexicano, quien no suele desbordarse tanto como Pogba y quien tiene un rol más de contención defensiva que de productividad ofensiva. No obstante, la diferencia no es tan notoria en categorías como tiros al arco y pases que llevan a un tiro del equipo propio. Edson promedia por cotejo, en la primera, 0.37 por.5 de Pogba, y en la segunda, 0.25 contra 0.93.

Edson Álvarez dijo "presente" en la victoria de Ajax que lidera la Eredivisie

Donde Edson Álvarez es ampliamente superado por Paul Pogba es como orquestador de juego, pues el ahora jugador del Manchester United logra 22.7 pases a zona de ataque por solo 15.6 del integrante de la Selección Mexicana. Misma situación con los pases clave, donde el europeo alcanza los 1.61 por solo 0.25 del americano.

Aún así, si los números de Edson en esta temporada que está por llegar a su final en Holanda, fueran consistentes en el futbol inglés, podrían colocarle en la élite defensiva de la Premier League.

Álvarez sería primer lugar en promedio de balones recuperados por partido (8.48), superando a Nemanja Matic (7.14), también jugador del Manchester United y a Rodrigo Hernández Cascante (6.93) del Manchester City. También dominaría en el rubro de intercepciones(7.41), aventajando a Imran Louza (6.86) del Watford y a Onyinye Ndidi (6.65) del Leicester City.

En balones recuperados en campo rival, Edson ocuparía la segunda posición (2.32), por debajo de Cascante (2.75) y por encima de Ndidi (2.16). Lo mismo en acciones defensivas con éxito (17.21) por dejabo de Ndidi y por encima de Cheikhou Kouyaté (14.37) del Crystal Palace.

A la Eredivisie le restan cuatro partidos por disputarse y de conseguir el título, Edson Álvarez podría salir por la puerta de adelante, como campeón, como líder del equipo y con el sueño intacto de repetir el gran trabajo hecho en Holanda, en una de las ligas más importantes de Europa.