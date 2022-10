Edson Álvarez, "decepcionado" por estar en el Ajax y no en el Chelsea

Jugar en el Ajax es suficientemente grande, pero Edson Álvarez no tiene problema en aceptar públicamente que está decepcionado por no haberse ido vendido al Chelsea en el verano pasado.

El mexicano admitió que intentó convencer al Ajax de aceptar la oferta del Chelsea (supuestamente de 50 millones de euros), sin embargo confía que en un futuro cercano otro vaya a buscarlo.

“Estoy muy decepcionado por eso. Pero estoy convencido de que algún día otro gran club vendrá por mí. Este invierno, o en verano. Por ahora solo puedo concentrarme en el Ajax”, comentó el jugador mexicano a medios en palabras recogidas por Récord.

Defienden a Edson Álvarez; "es un jugador invaluable", según Rio Ferdinand Pese a las críticas de Sneijder, el mexicano tiene mercado entre los grandes de Europa

“Por supuesto que hubo interés por parte del Chelsea. Nadie esperaba que hiciera otra oferta. Era una situación difícil. Ajax realmente no podía ir a ninguna parte. No podía hacer nada más. No tenía un jugador en mi posición. Por supuesto que luché hasta donde pude”, agregó el mediocampista.

Se ha hablado mucho de Edson en los últimos días: el rumor de su traspaso al Barcelona, las críticas despiadadas de Wesley Sneijder, la defensa de Rio Ferdinand y ahora estas palabras donde literalmente acepta que está decepcionado de haberse quedado a jugar en Holanda para esta campaña.

Álvarez es un pilar en el Ajax, por eso el equipo no quiso venderlo en primer lugar, pero de seguir así, seguramente las ofertas que se presenten en los próximos mercados serán irresistibles.