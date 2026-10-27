Duro golpe para Chelsea: João Pedro estará varias semanas de baja

Redacción FOX Deportes

Chelsea sufrió un duro golpe en el ataque con la lesión de João Pedro, quien estará varias semanas de baja después de sufrir un problema muscular en el muslo durante un entrenamiento. Xabi Alonso confirmó que el delantero no estará disponible para enfrentar a Liverpool en la Carabao Cup y que su recuperación le impedirá disputar los próximos compromisos del conjunto londinense.

ℹ️ Team news ahead of Liverpool, and an update on JP. — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 27, 2026

El brasileño sufrió la lesión durante la sesión del viernes, previa al enfrentamiento contra Tottenham, y comenzó su proceso de recuperación. El técnico español confirmó que João Pedro “no estará listo para los próximos partidos”, por lo que Chelsea tendrá que buscar alternativas en ataque.

La baja llega en uno de los mejores momentos del delantero, quien comenzó la temporada con cinco goles y tres asistencias en apenas siete encuentros entre todas las competencias. Alonso señaló que “va a estar de baja unas semanas”.

Chelsea pierde a una de sus principales armas ofensivas justo cuando más necesita resultados. Los ‘Blues’ enfrentarán a Liverpool en los octavos de final de la Copa de la Liga y posteriormente a Manchester United en la Premier League sin João Pedro. Ocho participaciones de gol en siete partidos reflejan el peso del brasileño en el equipo y el desafío que representa encontrar soluciones mientras se recupera.