Cuatro jornadas y Aston Villa sigue sin ganar en la Premier League

Redacción FOX Deportes

La victoria en Champions League fue un espejismo para Aston Villa, que volvió a las andadas en la Premier League después de perder 2-1 contra Nottingham Forest y sumar tres derrotas, un empate y apenas un gol a favor tras cuatro jornadas del campeonato.

Los ‘Villanos’ debieron ponerse en ventaja durante los primeros cinco minutos, pero Mats Sels, con una espectacular doble atajada, evitó el 1-0. A partir de ahí, el partido cambió por completo.

Nada más salir del descanso, Liam Delap atrapó una pelota en la frontal, regateó a un rival y, con un disparo de zurda, batió a Zion Suzuki.

Igor Jesus' late goal wins it for @NFFC at Villa Park! ? pic.twitter.com/DeofTfPq3c — Premier League (@premierleague) September 12, 2026

Aston Villa tardó 20 minutos en reaccionar y, a 15 del final, Allysson igualó el encuentro con un cabezazo en el primer palo para marcar su primer gol en la Premier League. El empate no era suficiente, pero al menos evitaba una nueva derrota en casa.

Sin embargo, en el minuto 88, una gran combinación del equipo de Oliver Glasner por la banda derecha, comandada por Daniel Muñoz, terminó con Morgan Gibbs-White asistiendo a Igor Jesus. El brasileño mandó los tres puntos a Nottingham, que consiguió su primera victoria de la temporada en liga.