Publicación: jueves 17 de septiembre de 2026

Héctor Cantú

Con 17 años debuta con el Manchester City y anota doblete

Floyd Samba firmó una noche memorable para los Cityzens en la Copa de la Liga

Manchester City cumplió sin contratiempos y se clasificó a los octavos de final de la Copa de la Liga tras golear 5-0 a Norwich City.

El equipo de la segunda división del futbol inglés no tuvo argumentos para hacerle frente al líder de la Premier League.

Los reflectores se los llevó Floyd Samba, de 17 años, quien debutó con el primer equipo y firmó un doblete. El juvenil fue el encargado de abrir el marcador con un cabezazo preciso que encontró las redes.

Posteriormente, Rayan Cherki y Allan aumentaron la ventaja para el conjunto celeste, que mantiene su paso arrollador en la temporada.

Samba volvió a aparecer con un derechazo para enviar la pelota al fondo de las redes y completar así una actuación histórica.

A los 90 minutos, Ryan McAidoo marcó el tanto definitivo para asegurar el pase del equipo comandado por Enzo Maresca a la siguiente ronda.

Manchester City enfrentará a Sunderland AFC en la Jornada 5 de la temporada 2026/27 de la Premier League.

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