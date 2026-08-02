Chelsea suma otro fichaje y ya prepara el siguiente

Oscar Sandoval

El sistema de juego que Xabi Alonso pretende implantar en Chelsea requiere futbolistas con características específicas y el club continúa invirtiendo fuerte para poner en marcha su nuevo proyecto.

El conjunto londinense anunció este domingo el fichaje del argentino Valentín Barco, quien ya pertenecía al grupo BlueCo tras su paso por Strasbourg. El mediocampista firmó con el conjunto francés el verano pasado y ahora reforzará la plantilla dirigida por Alonso.

Sin embargo, el mercado de Chelsea sigue abierto porque la salida de Marc Cucurella obligó al club a buscar un reemplazo y Pep Chavarría aparece como el principal candidato.

Chelsea FC is pleased to confirm the signing of Argentinian international Valentin Barco from RC Strasbourg.



Welcome to Chelsea, Valentin! 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 2, 2026

En Vallecas esperan cerrar una operación histórica. De acuerdo con el diario Marca, el conjunto londinense pagará 25 millones de euros, una cifra que convertiría a Chavarría en la venta más alta en la historia del club madrileño.

El diario español señala que la operación "se hará oficial en las próximas horas, cuando los clubes terminen de pulir los últimos detalles" del contrato que sería por, al menos, cuatro temporadas.

Marca también asegura que el defensor español de 28 años "ya está en Londres", a la espera de superar las pruebas médicas y firmar su contrato, trámites que podrían completarse este lunes.