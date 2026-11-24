Oscar Sandoval

Xabi Alonso comienza a sentir la presión en Chelsea después de dos derrotas consecutivas que dejaron al equipo en la octava posición de la Premier League. Los resultados pusieron en entredicho la continuidad del técnico español, pero la directiva de los ‘Blues’ mantiene su respaldo y confía en que pueda cambiar el rumbo del equipo, comenzando por el duelo ante Nottingham Forest.

Forest (A) on Friday night. ⏭️ pic.twitter.com/WIdZemeinX — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 23, 2026

Chelsea no ha encontrado la regularidad que necesita en el inicio de temporada y las críticas comienzan a apuntar hacia el banquillo. Alonso ha vivido altibajos desde su salida de Bayer Leverkusen, tanto en su etapa con Real Madrid como en su actual aventura en Londres, donde todavía busca consolidar su idea y encontrar respuestas dentro del terreno de juego.

Pese a los últimos resultados, la directiva londinense no contempla un cambio de entrenador y mantiene su apuesta por el proyecto de Xabi Alonso. Según informó Fabrizio Romano a través de sus redes sociales, en los despachos se respalda plenamente al estratega español y se considera que es capaz de revertir la situación.

El periodista italiano aseguró que Alonso cuenta “con plena confianza” por parte del club y que su continuidad forma parte de un proyecto pensado “a largo plazo”. Sin embargo, el respaldo de la directiva tendrá que comenzar a reflejarse en los resultados para demostrar que su proyecto puede devolver a los ‘Blues’ a los primeros lugares de la Premier League.