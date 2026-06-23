Chelsea le arrebató a Marco Palestra al Inter

Oscar Sandoval

Chelsea estaría cerca de dar un golpe en el mercado de transferencias tras adelantarse al Inter en la carrera por Marco Palestra. Los 'Nerazzurri' tenían avanzadas las negociaciones con Atalanta, pero el conjunto londinense mejoró la oferta y podría cerrar la operación en las próximas horas.

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Palestra se convirtió en una prioridad para el Inter después de la salida de Denzel Dumfries rumbo al Real Madrid. El lateral italiano de 21 años destacó la temporada pasada con Cagliari y el campeón de la Serie A lo consideraba el relevo ideal del neerlandés. Sin embargo, Chelsea irrumpió en la negociación con una propuesta superior y tomó ventaja por su fichaje.

La Gazzetta dello Sport revela que “Atalanta recibirá 55 millones” de euros por la operación y que Palestra pasó de tener un acuerdo con Inter de 2.5 millones de euros por temporada a recibir una propuesta de seis millones anuales por parte de los ‘Blues’.

El diario italiano señala que, el conjunto 'Nerazzurri' quedó “descolocado” y que no tiene intención de mejorar su oferta ni entrar en una puja por el futbolista. Todo apunta a que Palestra dejará la Serie A tras su paso por Atalanta y Cagliari para emprender una aventura en la Premier League.