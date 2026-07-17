Chelsea convertirá a Morgan Rogers en el fichaje más caro de la Premier League

Oscar Sandoval

Chelsea comenzará un nuevo proyecto y no escatimará en gastos con tal de pelear de nueva cuenta por los primeros lugares de la Premier League. Xabi Alonso tomó el mando, pidió refuerzos y el club romperá el mercado de fichajes con Morgan Rogers.

Week 1 at Cobham. ✅ pic.twitter.com/u1YlRPr97H — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 18, 2026

Rogers se convertirá en el futbolista inglés más caro de la historia en los próximos días y Aston Villa cerrará un negocio redondo. El equipo de Birmingham compró al atacante en 2024 por menos de 15 millones de euros y lo venderá dos años después por una cifra récord.

David Orstein publicó a través de su cuenta de X que Chelsea alcanzó “a un acuerdo verbal” con los ‘Villanos’ para fichar al mundialista en una operación cercana a los 137 millones de euros. El reconocido reportero de The Athletic aseguró que el futbolista de 23 años tiene previsto realizar los exámenes médicos este lunes.

Se espera que Rogers firme un contrato por seis temporadas, con opción a una más, para poner fin a una etapa muy exitosa con ‘Los Villanos’. Durante su paso por el club conquistó la Europa League y dejó un registro de 31 goles y 29 asistencias en 125 partidos.