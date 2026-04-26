Bruno Fernandes tiene a tiro el récord de asistencias de la Premier League

Redacción FOX Deportes

Bruno Fernandes tiene cuatro partidos por delante para convertirse en el mejor asistente de la Premier League en una sola temporada. Es el mejor pasador del campeonato luego de alcanzar su asistencia número 19 en la victoria de Manchester United contra Brentford y acecha el récord de Thierry Henry y Kevin de Bruyne.

19 👀⏳ — Manchester United (@ManUtd) April 27, 2026

El francés, en la temporada 2002-2003, y el belga, en la 2019-2020, llegaron a las veinte asistencias, un registro que nadie ha conseguido romper hasta la fecha y que Fernandes ahora ve más cerca que nunca.

El portugués, que ha dado pases de gol en sus tres últimos encuentros con el United, no faltó a la cita y aunque solo le contó la del 2-0, de un pase suyo se originó también el 1-0 de este lunes.

Un córner de Fernandes al segundo palo fue cabeceado y prolongado por Harry Maguire y Casemiro entró solo, esquivando a toda la defensa del Brentford, para anotar su noveno gol de la temporada, la más prolífica de su carrera, superando los seis que hizo con el Real Madrid en la 2020-2021.