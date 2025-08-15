Publicación: viernes 15 de agosto de 2025

Redacción FOX Deportes

Benjamin Sesko podría debutar ante Arsenal

El esloveno llegó al Manchester United procedente del RB Leipzig.

La aventura de Benjamin Sesko con el Manchester United está a punto de comenzar, de hecho podría arrancar este mismo fin de semana.

El técnico del equipo, Ruben Amorim, confesó en la conferencia de prensa previa al arranque de la Premier League que el esloveno podría debutar en la Jornada 1, ante el Arsenal:

“Está listo, primero físicamente, lo cual es fundamental en nuestra liga. Además, es muy inteligente, pregunta cada detalle, siempre está pensando, pasa toda la tarde trabajando en su estado físico. Está listo para jugar, ya veremos si empieza”.

Sesko, de 22 años, llegó proveniente el RB Leipzig en una operación que rondó los 80 millones de euros más variables.

Amorim sabe que el joven delantero tiene “mucho potencial”, lo que lo sitúa como “un delantero del Manchester United por muchos años”.

