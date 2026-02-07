Arsenal va poniendo cara de campeón en la Premier League

Oscar Sandoval

Arsenal derrotó 3-0 a Sunderland y consiguió tres puntos para mantenerse firme en el liderato de la Premier League, sigue con ventaja sobre Manchester City y Aston Villa que dependerán de los ‘Gunners’ para intentar meterse a la lucha por el título.

Arsenal sigue soñando y suspirando por terminar con la sequía de 22 años en liga, lidera la competencia y está a 13 jornadas de acceder a un trofeo que levantó por última vez en 2004 de manera histórica.

Sunderland intentó mantener el orden y cerrar espacios para complicar al conjunto londinense que ante un rival tan metido en el área tuvo que encontrar la llave que abriera el candado con disparos desde fuera del área que terminaron rindiendo frutos.

Declan Rice mandó el primer aviso con un tiro que rozó el poste y Martín Zubimendi anotó el 1-0 a los 42 minutos luego de colocar el balón en la base del poste para hacerle justicia al marcador porque los locales habían sido mejores a lo largo de la primera mitad.

Arsenal no bajó el ritmo en la segunda mitad y siguió controlando a los ‘Black Cats’ que con timidez intentaron salir de su campo para buscar el empate, sin embargo, Viktor Gyökeres entró de cambio a los 60 minutos para liquidar a los visitantes.

El delantero amplió la ventaja seis minutos después de ingresar al terreno de juego y liquidó a Sunderland al 90+4 luego de un contragolpe desde atrás de mediocampo por parte de Gabriel Martinelli quien le regaló el 3-0 al noruego para mantener a los ‘Gunners’ como líder a falta de 13 jornadas para el final.