Arsenal también comenzó la Premier League con dos victorias

Oscar Sandoval

Arsenal venció 1-0 a Aston Villa y consiguió su segundo triunfo consecutivo en la Premier League para colocarse en la parte alta junto a Manchester City, Hull City y Chelsea, equipos que mantienen el paso perfecto después de dos jornadas.

Securing victory on the road ?️ pic.twitter.com/5zdzTeOKrH — Arsenal (@Arsenal) August 31, 2026

Lo que para el conjunto londinense es ilusión después de sumar los primeros seis puntos de la temporada, para Aston Villa es decepción. Los ‘Villanos’ no encuentran la forma de salir de un bache que los tiene en el fondo de la clasificación, sin puntos y con cinco goles en contra.

No fue un partido fácil para los ‘Gunners’, que salieron bien librados de la batalla gracias a un gol de Bukayo Saka al 59. El inglés inclinó la balanza a favor de los visitantes rematando dentro del área chica una asistencia de Riccardo Calafiori y anotó por segundo partido en fila.

Arsenal controló el cierre del partido a través de la posesión y administró la ventaja para continuar la defensa del título con seis puntos de seis. Los ‘Gunners’ comienzan la campaña mostrando argumentos para mantenerse entre los principales contendientes al título.