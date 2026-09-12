Arsenal se apuntó otra victoria y mantiene el paso perfecto en Premier League

Oscar Sandoval

Arsenal derrotó 2-0 a Sunderland y alcanzó su cuarta victoria consecutiva en la Premier League para mantener el paso perfecto tras cuatro jornadas. Bruno Guimaraes marcó su primer gol con la camiseta de los ‘Gunners’.

Sunderland compitió de tú a tú ante el campeón y complicó al conjunto londinense durante la primera mitad. Arsenal que encontró pocos espacios, se marchó al descanso sin poder romper el cero y con dudas.

Si el primer tiempo fue complicado para los visitantes, el inicio del complemento lo fue todavía más. Una falta de Ezri Konsa sobre Dan Ballard terminó en penal y los locales tuvieron la oportunidad de poner contra las cuerdas a su rival, pero David Raya atajó el disparo de Enzo Le Fée al 57.

Guimaraes respondió con el 1-0 a los 58 minutos y Bukayo Saka marcó el 2-0 al 90+8 para redondear la victoria de Arsenal, que sigue marcando el ritmo en la Premier League.