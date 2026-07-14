Arsenal le abrió la puerta de salida de Leandro Trossard

Redacción FOX Deportes

Arsenal confirmó este martes que tiene un “acuerdo” con Besiktas para el traspaso del internacional belga Leandro Trossard al club turco, transferencia que queda pendiente del reconocimiento médico y la firma del contrato.

We have reached an agreement with Beşiktaş for the permanent transfer of Leandro Trossard.



We will provide a further update once the transfer has been completed. — Arsenal (@Arsenal) July 14, 2026

“Con una tarifa de transferencia acordada (Arsenal no ha revelado la cantidad, que, según la prensa inglesa, está en torno a unos 20 millones de euros entre fijos y variables), a Leo, de 31 años, se le ha concedido permiso para viajar a Estambul para someterse a un examen médico y completar los trámites de su traslado al club de la Super Liga Turca”, informó el conjunto londinense en un comunicado.

A la espera de que se complete el traspaso, en cuanto se cumplan los últimos requisitos y trámites, Trossard abandonará Arsenal después de disputar 175 partidos, con 36 goles y 34 asistencias, en el equipo de Mikel Arteta.

El belga se despedirá de Londres como parte del plantel de los ‘Gunners’ que lograron romper una sequía de 22 años en la Premier League y como finalista de la Champions League.