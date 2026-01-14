Arsenal derrotó a Chelsea y apunta a la Copa de la Liga

Oscar Sandoval

Arsenal venció 3-2 a Chelsea que gracias a un doblete de Alejandro Garnacho tiene vida en las semifinales de la Carabao Cup, los visitantes estuvieron adelante en el marcador en dos ocasiones, pero el argentino revivió a los ‘Blues’.

ADVANTAGE ARSENAL 🅰️



Let's finish the job back home 👊 pic.twitter.com/0ziSUZDmW9 — Arsenal (@Arsenal) January 14, 2026

Robert Sánchez tuvo una noche de pesadilla y en parte es el responsable de la derrota de Chelsea, al inicio de la primera mitad recibió un gol tras un cabezazo de Ben White en el área chica y comenzando en la segunda dejó un balón suelto en la misma zona que Viktor Gyökeres no desaprovechó, dos errores que quedaron reflejados en el marcador.

Arsenal tenía el control del partido después de superar a los locales, pero Garnacho apareció en el momento justo para recortar distancias y mantener viva la esperanza de los ‘Blues’ al 57.

No había dudas de quien era mejor sobre el terreno de juego y Martín Zubimendi lo confirmó marcando el 3-1 a los 71 minutos y dejando a los locales sobre la lona, sin embargo, el argentino apareció de nueva cuenta y al 83 sacó a Chelsea de terapia intensiva.

Arsenal no tuvo ningún sobresalto en la recta final y deberá finiquitar la eliminatoria en casa para volver a la final de la Carabao Cup después de nueve temporadas.