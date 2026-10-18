Antonio Conte se desmarca del Manchester United

EFE

El italiano Antonio Conte negó que mantenga negociaciones avanzadas con el Manchester United o con otros clubes, en medio de las informaciones que le sitúan como posible entrenador del equipo inglés, cuyo actual técnico, Michael Carrick, está cuestionado tras siete partidos oficiales sin ganar.

"Mi nombre ha sido vinculado a numerosos clubes, pero actualmente no hay negociaciones en una fase avanzada", afirmó el técnico italiano en un comunicado en el que quiso aclarar su situación tras las informaciones publicadas en medios italianos y extranjeros.

Conte, que acaba de poner fin a su etapa al frente del Nápoles, aseguró que se tomará el tiempo necesario antes de regresar a los banquillos.

"Me tomaré el tiempo que necesite para considerar cómo y cuándo volver a entrenar", señaló.

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El italiano también desmintió las informaciones sobre supuestas exigencias económicas y las reservas que se le atribuyen por su personalidad.

"Estas informaciones carecen de fundamento, ya que actualmente no existe ninguna base concreta para tales valoraciones", afirmó el entrenador, cuyo último trabajo fue al frente del Napoli, el noveno club en su carrera.

Conte añadió que, si surge una oportunidad concreta, será el momento de negociar con el club interesado y estudiar las condiciones de un posible acuerdo.

"Hasta entonces, cualquier suposición sobre mis exigencias y mi futuro profesional no pasa de ser una especulación y no puede tratarse como un hecho", concluyó.