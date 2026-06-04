Publicación: jueves 4 de junio de 2026

EFE

Andoni Iraola llega al Liverpool "listo para el desafío"

Los 'Reds' presentaron al técnico español.

El técnico español Andoni Iraola, que este jueves fue anunciado como nuevo entrenador del Liverpool para la próxima temporada, aseguró, pese a que no quiso prometer títulos, que "es consciente" de lo que se espera de él y recalcó que está "listo para el desafío".

"El Liverpool me brinda la oportunidad de entrenar a grandes jugadores y los grandes jugadores te dan la oportunidad de pelear por los títulos. De ganar títulos. Obviamente, cuando llegas a un sitio no puedes prometerlo todo, pero soy consciente de lo que se espera de mí. Estoy listo para el desafío".

En este sentido, el preparador español, que llega a los 'Reds' tras firmar una espectacular campaña con el Bournemouth, al que condujo por primera vez en su historia a la competiciones europeas, se mostró impaciente por vivir el ambiente de Anfield desde el banquillo local.

Liverpool terminó con el dominio de Manchester City y arrasó en la Premier League

Campeón - Liverpool
Clasificado a la Champions League - Arsenal
Clasificado a la Champions League - Manchester City
Clasificado a la Champions League - Chelsea
Clasificado a la Champions League - Newcastle
Clasificado a la Europa League - Aston Villa
Descendido - Leicester
Descendido - Ipswich Town
Descendido - Southampton
Campeón de goleo - Mohamed Salah con 29 dianas
Mejor ofensiva - Liverpool - 86 goles a favor
Mejor defensiva - Arsenal - 34 goles en contra
"He estado en el otro bando. Todavía recuerdo el gol que Chiesa marcó al final del primer partido de la temporada. Estábamos empate a dos y pensábamos que, a lo mejor, podríamos sacar algo, pero marcó y el estadio estalló. Fue una locura. Ahora quiero sentir esto desde el otro lado".

Un Andoni Iraola que no pudo ocultar su "emoción" por poder dirigir a un club como el conjunto inglés, al que no dudó en calificar como "uno de los más grandes del mundo".

"Estoy muy emocionado. Obviamente sabes quién es el Liverpool, sabes que es un gran club, un club enorme, uno de los más grandes del mundo, pero ahora tengo la posibilidad de poder vivirlo desde dentro y entender un poco más lo que significa este club, al que siempre he considerado especial".

Liverpool enlazó su quinto partido sin ganar en la Premier League

Bournemouth 3-2 Liverpool
Evanilson marcó el 1-0 a los 26 minutos
Alejandro Jiménez amplió la distancia al 33
Bournemouth se puso 2-0 por delante
Virgil van Dijk recortó distancias antes del medio tiempo
Liverpool enlazó su quinto partido sin ganar en la Premier League
Dominik Szoboszlai anotó el 2-2 a 10 minutos del final
Bournemouth derrotó 3-2 a Liverpool en un juego lleno de emociones al estilo Premier League
Amine Adli marcó el gol de la victoria al 90+5
Bournemouth derrotó 3-2 a Liverpool en un juego lleno de emociones al estilo Premier League

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